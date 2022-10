La carte mémoire Sabrent Rocket V60 passe à 1 To de stockage

Le fabricant Sabrent a lancé en septembre dernier une nouvelle gamme de carte mémoire SD baptisée Rocket V60. On en parlé d’ailleurs sur Bhmag dans cette actualité. A l’époque, seules trois capacités de stockage étaient disponibles pour cette série : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Mais aujourd’hui le contructeur a décidé d’étoffer un peu cette gamme en dévoilant une modèle de 1 To.

Sans grande surprise, la Rocket V60 de 1 To repend les mêmes caractéristiques que les autres capacités. A savoir qu’elle dispose d’une interface UHS-II et qu’elle embarque de la mémoire NAND Flash TLC à 112 couches.

La Rocket V60 est un modèle de classe 10 qui supporte les normes U3 et V60. Ele pourra être utilisée aussi bien pour l’enregistrement de photos que pour l’enregistrement de vidéos puisqu’elle supporte des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 270 Mo/s en lecture et 170 Mo/s en écriture séquentielle. Elle peut donc convenir pour les vidéos en Full HD, en 4K et même en 8K.

Les modèles de 128 Go, 256 Go et 512 Go coûtent respectivement 39,99$, 69,99$ et 129,99$ sur le site du constructeur. Par contre, le prix de vente de la version 1 To n’est pas connu pour le moment.