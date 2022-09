Une nouvelle carte mémoire SD chez Sabrent : la Rocket V60

Principalement connu pour ses SSD dont certains sont particulièrement véloces, le fabricant Sabrent annonce aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle carte mémoire SD à son catalogue : la Rocket V60. Pour rappel, le constructeur avait dévoilé il y a quelques mois la Rocket V90. La sortie d’une nouvelle carte SD n’est donc pas très étonnante…

La Rocket V60 est une carte mémoire au format SD. Elle supporte une interface UHS-II et répond à la norme V60 ce qui la rend apte à supporter l’enregistrement de vidéos et de films en Full HD, en 4K et même en 8K. En effet, la norme V60 indique que la carte peut supporter une vitesse d’écriture soutenue de 60 Mo/s.

La Rocket V60 embarque de la mémoire NAND Flash TLC à 112 couches (comme on en trouve sur les SSD) et elle propose des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 270 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 170 Mo/s en écriture séquentielle.

Trois capacités sont disponibles : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Pour l’instant elles ne sont pas encore commercialisées dans l’hexagone. On peut par contre les dégoter Outre Atlantique où elles sont facturées respectivement 39,99$, 69,99$ et 129,99$.