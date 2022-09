Les jeux Spirit of the North et The Captain sont offerts à partir d’aujourd’hui sur l’Epic Games Store. Vous pouvez les récupérer jusqu’au 22 septembre.

Epic Games offre les jeux Spirit of the North et The Captain

Avis aux joueurs : les jeux Spirit of the North et The Captain sont offerts à partir d’aujourd’hui sur l’Epic Games Store. Vous pouvez récupérer sans débourser un centime jusqu’au jeudi 22 septembre 2022.

Spirit of the North est un jeu d’aventure solo à la 3e personne inspiré des paysages à couper le souffle et mystérieux de l’Islande. Incarnez un renard roux ordinaire dont l’histoire se confond avec la gardienne des aurores boréales, une renarde spirituelle.

Vous incarnez le capitaine Thomas Welmu, un scientifique de flotte spatiale perdu de l’autre côté de la galaxie. Des forces obscures sont en route vers la Terre pour détruire notre planète, et vous possédez la seule chose qui puisse les arrêter.

Traversez rapidement la galaxie. Faites-vous de nouveaux amis en chemin… et des ennemis. Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Qui laisserez-vous derrière ? Quelles civilisations allez-vous sauver (ou détruire) pendant votre voyage ? Toutes ces décisions vous reviennent.