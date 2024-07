SK Hynix lance un nouveau SSD PCIe 5.0 : le PCB01

SK Hynix propose un nouveau SSD M.2. NVMe qui porte le nom de PCB01. Il s’agit d’un SSD PCI Express 5.0 4x qui est animé par un contrôleur Alistar conçu par SK Hynix lui même et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 238 couches du même constructeur. Le SSD est doté de mémoire cache DRAM.

Le PCB01 existe en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To. Ce nouveau SSD est annoncé avec des taux de transferts de 14.000 Mo/s en lecture et de 12.000 Mo/s en écriture, et jusqu’à 2.000K en lecture/écriture 4K.

Ce nouveau SSD sera commercialisé prochainement. Pour le moment, ni le tarif ni la date de disponibilité n’ont été communiqués par le fabricant.