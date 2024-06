A l’occasion des soldes, le disque dur Seagate IronWolf de 4 To se négocie à seulement 99,99€ sur CDiscount. C’est un bon tarif pour un disque dur de cette catégorie qui est optimisé pour être installé dans un NAS.

En l’occurence, l’IronWolf de 4 To intègre 256 Mo de mémoire tampon et il tourne à 5.400 TPM. Il est annoncé avec un MTBF d’un million d’heures et une endurance de 180 To par an.

Endurants et performants, les disques durs Seagate IronWolf sont des modèles au format 3,5 pouces optimisés pour les serveurs de stockage de type NAS. On a déjà eu l’occasion de passer en revue plusieurs IronWolf sur Bhmag : IronWolf Pro 10 To, IronWolf 14 To, IronWolf 16 To, IronWolf Pro 18 To et IronWolf Pro 20 To. Et à chaque fois ils nous ont donné entière satisfaction.