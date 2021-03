AOC annonce la gamme d’écrans V4 composée de modèles QHD et Ultra HD

Une nouvelle gamme d’écrans baptisée “V4” est annoncée chez le constructeur AOC. Ces nouveaux moniteurs sont destinés principalement aux particuliers qui veulent s’équiper d’un bon écran à bon prix, et il faut avouer qu’en cette période sanitaire où le télétravail est de rigueur ils ont des chances d’intéresser du monde.

Pas moins de quatre modèles sont annoncés par le fabricant : le Q24V4EA (un écran 23,8″ QHD), le Q27V4EA (un écran 27″ QHD), le Q32V4 (un écran 31,5″ QHD) et enfin le U27V4EA : un moniteur 27″ UltraHD / 4K.

Les quatre moniteurs ont en commun l’utilisation d’une dalle IPS et le support de la technologie Adaptive- Sync pour le jeu occasionnel. Ils prennent également en charge les technologies Low Blue Light et Flicker Free qui permettent respectivement de réduire les émissions de lumière bleue et les effets de scintillement.

Les trois premiers sont des modèles QHD qui supportent une définition de 2.560 x 1.440 pixels à la fréquence de 75 Hz. Ils offrent un temps de réponse de 4 ms, une luminosité de 250 cd/m2 et un contraste de 1000:1. Leur connectique se compose d’un port HDMI 1.4 et d’un DisplayPort 1.2. Pour l’audio une sortie casque et une paire d’enceintes (2 x 2 Watts) sont de la partie. Les Q24V4EA, Q27V4EA et le Q32V4 sont annoncés à respectivement 189€, 239€ et 269€.

Vous l’aurez compris, le dernier est un modèle 27″ Ultra HD / 4K. En effet, le U27V4EA supporte une définition de 3.840 x 2.160 pixels Il supporte une fréquence de 60 Hz et offre un temps de réponse de 4 ms, une luminosité de 350 cd/m2 et un contraste de 1000:1 tandis que les angles de vision sont de 178/178°. Le moniteur U27V4EA dispose de deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et une prise casque. Il intègre aussi des enceintes 2x2W. Son prix : 329€