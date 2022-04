Fruit d’une collaboration entre AGON by AOC et Porsche Design, le moniteur AOC Agon Pro PD32M est un écran gaming haut de gamme à destination des joueurs fortunés.

AOC et Porsche s’associent et lancent un moniteur gaming haut de gamme

Fruit d’une collaboration entre AGON by AOC et Porsche Design, le moniteur AOC Agon Pro PD32M est un écran gaming haut de gamme à destination des joueurs fortunés. Il faut dire que l’engin coûte la bagatelle de 1.999€. Mais pour ce prix, les joueurs en auront pour leur argent puisque l’appareil offre des caractéristiques techniques de pointe et un design très soigné.

Pour commencer, on peut remarquer que le PD32M est doté d’un pied en aluminium de forme trapézoïdale. Un design plutôt original et qui semble de qualité. Reste toutefois à voir ce qu’il en est en terme d’érgonomie… A noter que le moniteur est livré avec une télécommande qui permet de paramètrer aux petits oignons les fonctionnalités de l’écran.

Mis à part ça, le PD32M est un moniteur gaming plutôt bien équipé. Son écran de 32 pouces au format 16:9 supporte une définition 4K – Ultra HD de 3.840 x 2.160 pixels. Sa dalle IPS est dotée d’un rétro éclairage mini LED.

Au niveau des spécifications techniques, le fabricant annonce un temps de réponse de 1 ms, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité maximale de 1600 cd/m2, un contraste de 1 000:1 et des angles de vision de 178/178°.

La connectique du Agon Pro PD32M se compose de 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 port USB C, 4 ports USB A, une prise casque et une paire d’enceintes (2 x 8 Watts) compatible Dolby DTS.

A noter que l’écran est certifié HDR1400. Il supporte plusieurs technologies pour limiter la fatigue visuelle (contre les émissions de lumière bleue et le scintillement). Au dos du moniteur, le constructeur propose un système d’éclairage RGB.