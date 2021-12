AOC G4309VX/D : un grand moniteur 43″ pour les gamers

Un nouveau moniteur est en approche chez AOC. C’est un moniteur assez haut de gamme à destination des joueurs. L’engin porte le nom de G4309VX/D. Il est équipé d’une dalle VA de 43 pouces et il supporte une définition de 3.840 x 2.160 pixels.

L’écran G4309VX/D d’AOC supporte les technologies AMD FreeSync et VESA DisplayHDR1000.

L’appareil supporte un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms, , un contraste de 4000:1, une luminosité de 720 cd/m² et il propose des des angles de vision de 178/178°.

Sa connectique se compose d’un DisplayPort 1.4 et de deux ports HDMI 2.1. On trouve aussi un hub avec 4 ports USB et un prise jack pour le casque. Des enceintes 2 x 7 Watts complétent l’ensemble.

Pour l’instant, le G4309VX/D n’a été annoncé qu’en Chine mais il est fort probable qu’il arrive prochainement en Europe.