Apple présente son casque AirPods Max, un casque qui coûte un max…

Sans crier gare, Apple a dévoilé hier un casque audio “haute fidélité” baptisé AirPods Max. Un nouveau dispositif sans fil qui arrive chez Apple après les AirPods et les AirPods Pro, dont le succès ne faiblit pas depuis quelques années. Avec son nouveau matériel, la firme de Cupertino espère attirer les amateurs de HiFI.

Derrière le nom de AirPods Max se cache un casque audio de type circum-aural, c’est à dire un casque dont les coussinets enveloppent complètement l’oreille (contrairement aux casques supra auriculaire dont les coussinets se posent directement sur les oreilles). Le casque d’Apple possède une structure en acier inoxydable et le bandeau situé au sommet du casque est en tissu mesh afin de mieux répartir le poids de la bête (384 grammes tout de même) et permettre une meilleure aération.

Les AirPods proposent des oreillettes en aluminium anodisé. Les coussinets sont fabriqués pour leur part dans une mousse à mémoire de forme ce qui est censé améliorer l’acoustique d’après la firme de Cupertino.

Les AirPods Max proposent une réduction de bruit active. Ils sont compatibles avec les commandes SIRI et gèrent le son spatial 5.1 et 7.1 ainsi que le Dolby Atmos.

Les AirPods Max sont annoncés avec une autonomie de 20 heures d’écoute. Apple précise qu’il suffit de 5 minutes de charge pour profiter d’une heure et demi d’écoute. Le chargement se fait via un connecteur Lightning et un adaptateur secteur, et ce dernier sera très certainement non fourni dans le package.

Les AirPods Max sont disponibles en cinq coloris : gris, argent, bleu, rose et vert. Ils sont annoncés au tarif astronomique de 629€ avec une disponibilité prévue pour mardi prochain, le 15 décembre. Reste à voir si un tel prix est justifié au regard de la qualité et des fonctionnalités proposées.