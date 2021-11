Black Friday : le Fire TV Stick 4K Max est déjà en promo, les autres modèles aussi…

Sorti dans le commerce il y a un mois, le nouveau Fire TV Stick 4K Max est déjà en promotion sur Amazon.fr. L’enseigne brade l’appareil à seulement 38,99€ au lieu de 64,99€ normalement.

Pour rappel, le Fire TV Stick 4K Max est une clé HDMI à connecter à l’arrière de son téléviseur. Elle permet de streamer facilement toutes sortes de contenu multimédia. Elle dispose de 8 Go de stockage sur lequel on peut installer des applications comme par exemple Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV, Salto, My Canal, etc..

La version 4K Max est annoncée par Amazon comme étant 40% plus performante que le modèle « 4K ». Il faut dire que son processeur est plus puissant, c’est un modèle 4 coeurs qui fonctionne à la fréquence de 1,8 GHz et qui embarque 2 Go deRAM.

Le Fire TV Stick 4K Max offre aussi l’avantage d’être compatible WIFI 6 et de supporter les technologies 4K HDR, HDR10+, Dolby Atmos et Dolby Vision.

Le Fire TV Stick 4K Max s’affiche en promo à 38,99€ sur Amazon.fr. Les autres modèles sont également à prix réduits sur Amazon à l’occasion des offres anniversaire d’Alexa :