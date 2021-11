Durant la Black Friday Week, le Samsung 980 voit son prix dégringoler sur Amazon.fr. La version 500 Go s’affiche à 49,99€ et la version 1 To est à peine plus chère puisqu’elle coûte 83,99€

Black Friday : le SSD M.2. NVMe Samsung 980 500 Go (49€) et 1 To (83€)

Pour rappel, ce modèle est un SSD M.2. NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 3.0 4x et un contrôleur Pablo. Il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 136 couches

Samsung 980 500 Go à 49,99€ sur Amazon.fr

Samsung 980 1 To à 83,99€ sur Amazon.fr

La version 500 Go offre des débits de 3.100 Mo/s en lecture et 2.600 Mo/s en écriture (400K/470K iOPS) tandis que la version 1 To grimpe à 3.500 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture (500K/480K iOPS)