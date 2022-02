Bon Plan : des cartes mémoires SanDisk pas chères

Que ce soit pour stocker des données ou pour enregistrer des photos, des vidéos, ou toutes sortes de fichiers… on a toujours besoin d’une carte mémoire avec soi.

Et bonne nouvelle : en ce moment plusieurs cartes mémoires micro SDXC SanDisk Ultra et SanDisk Extreme sont proposées à bons prix sur Amazon.fr. Et il y en a pour tous les usages et tous les budgets puisque les prix varient de 10€ à 35€ en fonction de la capacité proposée et du modèle choisi.

A noter que quelque soit la capacité, les cartes cartes SanDisk Ultra sont des micro SDXC de classe 10 qui supportent les normes A1 et UHS-I. Elles offrent des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 120 Mo/s.

Pratiques, les SanDisk Ultra peuvent fonctionner aussi bien dans un smartphone, une tablette, un GPS, une Nintendo Switch ou la plupart des appareils qui peuvent accueillir ce type de cartes mémoires.

A noter que pour une utilisation dans une caméra sortive (style GoPro) ou un drone, il vaut mieux privilégier les SanDisk Extreme qui sont un poil plus performantes. Elles supportent les normes A2 et V30 et emmes offrent un débit soutenu plus élevé pouvant atteindre jusqu’à 160 Mo/s.