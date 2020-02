Voilà comme d’habitude notre récapitulatif des meilleurs bons plans informatique et high tech qui vous permettront de faire de bonnes affaires.

A noter que cette news sera mise à jour régulièrement afin d’ajouter de nouvelles trouvailles et supprimer les offres obsolètes. Les nouveautés sont facilement identifiables grâce au logo “new”.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi cette sélection de bons plans, sachez que vous trouverez d’autres offres via ces boutiques en ligne :

Aliexpress, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, But.fr, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Gearbest, Grosbill, LDLC, Materiel.net, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat

Remises diverses

– RDC offre 7% sur les cartes graphiques NVIDIA via le code “HEROS-NVIDIA-7”

– RueDuCommerce offre 5% sur les PC portables ASUS via le code “HEROS-ASUS-5”

– RDC offre 8% sur les cartes mères et les kits évolution avec le code “HEROS-CM-8”

– RDC 10% sur des smartphones reconditionnés via le code “HEROS-TELRECOND-10”

– RueDuCommerce offre 10% de remise sur les claviers avec le code “HEROS-CLAV-10”

– RueDuCommerce offre 10% sur les sièges gamer avec le code “HEROS-SIEGE-10”

– RueDuCommerce offre 6% sur les PC All In One avec le code “HEROS-AIO-6”

– LDLC offre 25% de remise sur le coin des affaires avec le code “FEET”

– LDLC offre de 4 à 7% de remise en fonction du montant de vos achats “ICATCH”

– TopAchat offre 20% de remise sur une sélection d’ordinateurs avec le code “RACLETTE”

– TopAchat offre 6% sur tous les produits avec le code “CASTLE”

– Materiel.net offre 15% de remise sur les écrans ViewSonic avec le code “LONGUEVUE”

– Materiel.net offre 20% sur les produits de marque DLink avec le code “TRON”

– Bhmag vous parraine sur CDiscount et vous offre 10€ de remise dès 30€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Rakuten et vous offre 7€ de remise dès 20€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Ubaldi et vous offre 20€ de remise dès 100€ d’achats

Stockage

Cartes mémoires

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 256 Go à 33,13€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 200 Go à 27€ sur Amazon.de

– la carte microSDXC SanDisk Extreme Pro 64 Go à 22,32€ sur Amazon.fr

Stockage externe

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion 8 To à 139,99€ sur Amazon.es

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion 8 To à 149,99€ sur Amazon.de

– le disque dur portable USB 3.0 Seagate Basic 4 To à 84,90€ sur RDC

– le disque dur portable USB 3.0 WD Elements 5 To à 99€ sur Amazon.de

– le disque dur portable USB 3.0 Seagate Expansion 4 To à 99,99€ sur CDiscount

– le NAS 2 baies SYNOLOGY DS218j à 150,43€ sur Amazon.fr

– le NAS 2 baies SYNOLOGY DS218 + 2 x Seagate IronWolf 3 To à 369,90€ sur Topachat

– la clé usb SanDisk Ultra 64 Go à 15,80€ sur Amazon.fr

– la clé usb SanDisk Ultra Fit 64 Go à 11,99€ sur Amazon.fr

– la clé usb Kingston DT100 32 Go à 7,40€ sur Amazon.fr

Stockage interne

– le disque dur Seagate Barracuda 4 To à 79,90€ sur RDC

– le SSD WD Blue de 1 To à 99,90€ sur RDC

– le SSD SanDisk Ultra de 4 To à 421,84€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial MX500 de 500 Go à 68,97€ sur Amazon.fr

– le SSD WD Green de 120 Go à 23€ sur CDiscount

– le SSD M.2. Intel 660p de 512 Go à 84,99€ sur CDiscount

– le SSD M.2. NVMe Crucial P1

Composants

– le boitier CoolerMaster MasterBox Q300L à 33,99€ sur CDiscount

– le boitier CoolerMaster MasterCase H500 à 88,35€ sur CDiscount

– Crucial Ballistix Sport LT 8 Go DDR4 3000 à 36,77€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 5 2700 à 157€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 5 2600X à 143,99€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 5 3600X à 195,43€ sur TopAchat

– la carte graphique MSI Radeon RX580 Armor 8G + 3 mois Xbox Game Pass à 169,11€ sur TopAchat

– la carte graphique ASUS GeForce RTX 2070 8 Go à 389,90€ chez RDC

Périphériques / Accessoires

– la souris optique Corsair GLAIVE RGB à 65,87€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G502 + tapis à 34,99€ sur RDC

– la souris filaire Logitech G402 à 29,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Corsair Harpoon à 20,99€ sur Amazon.fr

– la souris Razer Basilisk à 27,99€ sur CDiscount

– le clavier Corsair K95 RGB Platinum à 169,11€ chez TopAchat

– le clavier Logitech K740 Illuminated à 59,99€ sur Amazon.fr

– le pack clavier Corsair K55 + souris + casque + tapis souris à 93,91€ sur TopAchat

– le moniteur 24″ VIEWSONIC VX2458-MHD à 124,99€ sur CDiscount

– le moniteur 22″ HP à dalle IPS à 89,99€ sur CDiscount

– la caméra GoPro Hero 8 Black à 319,99€ sur Rakuten

– le bloc multiprise (8 prises) para surtenseur à 9,99€ sur Amazon.fr

PC portables

– HP Pavilion 15,6″ 15-CS3019NF (Core i5, RAM 16 Go, SSD 1 To) à 599,99€ chez RDC

– HP Pavilion 15,6″ 15-EC0022NF (Ryzen 5 3550H, RAM 16 Go, GTX1650, SSD 512 Go) à 839,99€ chez RDC

– HP Pavilion 15,5″ CW1011F (Ryzen 5 3500U, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 499,99€ chez RDC

– ASUS 14″ S412DA (Ryzen 5 3500U, RAM 8Go, SSD 512 Go) à 532,48€ sur CDiscount

Smartphones

– Apple iPhone XS 64 Go gris à 679€ sur Amazon.fr

– Apple iPhone XS 64 Go or à 699€ sur Amazon.fr

– Apple iPhone XS 64 Go argent à 699€ sur Amazon.fr

– Xiaomi Redmi Note 8 4+64 Go à 169€ sur Amazon.fr

– Xiaomi Mi 9 Lite 64 Go à 259€ sur CDiscount (après ODR)

– Xiaomi Note 6 Pro 32 Go à 148,64€ sur Rakuten

– Huawei P Smart 2019 64 Go noir à 144,99€ sur Rakuten

– Samsung Galaxy Note 10 128 Go à 609€ sur Rakuten

– Samsung Galaxy Fold 512 Go à 1790€ sur Rakuten

TV / AUDIO / VIDEO

– TV 4K 55″ incurvée Samsung UE55RU7372 à 549,99€ sur CDiscount

– TV 4K 55″ Samsung QE55Q60 (QLED) à 659€ sur RDC

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 49,99€ sur CDiscount

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 54,99€ sur Rakuten

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 52,87€ sur Gearbest

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 16,99€ sur CDiscount