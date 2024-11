Black Friday : Office et Windows 11 à prix cassés sur Godeal24

Le Black Friday c’est le moment idéal pour profiter de belles réductions sur de nombreux produits et de nombreux services qui vous aideront tout au long de l’année. C’est par exemple le moment de se procurer la suite Microsoft Office à prix discount. Cette suite bureautique est nickel pour mettre en page des documents, créer des feuilles de calcul ou des présentations, et bien plus encore.

Durant ses promotions lors du Black Friday, Godeal24 offre des réductions imbattables sur les versions officielles de Microsoft Office et Windows pour assurer le bon fonctionnement de votre PC. Vous pouvez obtenir un accès à vie à Microsoft Office Professional 2021 à un prix avantageux : 35,11€ (au lieu de 249€).

Bien qu’il ne s’agisse pas de la dernière édition, Microsoft Office 2021 est équipé des applications classiques que vous connaissez et sur lesquelles vous pouvez compter au quotidien : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher et Access. Vous bénéficierez d’un accès illimité à ces applications pour accomplir des tâches personnelles et professionnelles. Créez des documents, des feuilles de calcul, des réunions, des présentations et d’autres éléments en toute simplicité, car chaque application propose une interface basée sur un ruban pour une utilisation facile. Étant donné que cette licence est la vôtre à vie, vous ne subirez plus d’interruptions de service ni de renouvellements d’abonnement.

MS Office Professional 2016 est dispo également au prix le plus bas de cette année – seulement 15,29€ pour une utilisation à vie, ce qui est idéal pour ceux qui ont un petit budget. Dépêchez-vous de profiter de ce prix bas.

Améliorez votre productivité avec MS Office au meilleur prix

Microsoft a lancé Office 2024 le 1er octobre dernier. Les acheteurs avertis peuvent déjà profiter d’une bonne affaire sur Godeal24 durant le Black Friday. Office 2024 présente plusieurs améliorations par rapport à la version 2021, notamment l’intégration de l’IA, de meilleures performances et une meilleure vitesse (en particulier dans Excel), des outils de création de contenu plus avancés et une interface utilisateur et des fonctionnalités d’accessibilité améliorées.

Tarif spécial pour le dernier MS Office 2024

Vous pouvez également mettre à jour votre système d’exploitation Windows avec Windows 11 Professionnel qui est actuellement en promotion à 13,25€ (au lieu de 199€) pendant les promos du Black Friday de Godeal24. Windows 11 Pro est conçu pour les professionnels modernes, abritant la sécurité, la productivité et des fonctionnalités basées sur l’IA dans une interface élégante. Calculez sans craindre les altérations ou la cybercriminalité, car il est livré avec des mesures telles que la connexion biométrique, Smart App Control et TPM 2.0. Vous pouvez maximiser votre productivité avec Copilot, le nouvel assistant basé sur l’IA qui peut répondre à vos questions, résumer des pages Web, et bien plus encore. Agissez maintenant pendant qu’il y a des stocks !

Mettez à jour votre PC avec la dernière version de Windows à partir de 10€

Obtenez un bundle à prix économique et profitez de 62% de réduction grâce au code promo GG62

Obtenez jusqu’à 50% de remise sur d’autres Windows et Office avec le code promo GG50

Achetez en quantité à prix réduit



Des outils PC à prix rikiki



Gràce à Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent grâce à des licences Microsoft à prix réduit, ainsi que des logiciels de sécurité et dos outils informatiques. Vous pouvez acquérir par exemple le système d’exploitation Windows et la suite bureautique MS Office à un prix imbattable.

Réalisez vos achats sans tracas gràce à la livraison numérique de Godeal24 qui vous expédie directement par mail le logiciel que vous avez acheté.

Avec une note de 98% sur TrustPilot et un support technique accessible 24h/24 et 7j/7, vous pouvez avoir confiance en Godeal24 pour vos achats. Pour toutes demandes d’informations vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com