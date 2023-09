Bon Plan : console PS5 + manette + EA Sports FC 24 pour 499€

Il est possible de dégoter en ce moment un bundle composé d’une PS5, une manette DualSense et EA Sports FC 24. L’ensemble ne coûte actuellement que 499€.

Voilà une offre plutôt sympathique pour ceux qui n’ont pas encore craqué pour la Playstation 5 de Sony. En effet, il est possible de dégoter en ce moment un bundle composé d’une PS5 standard (avec lecteur Blu-ray donc), d’une manette DualSense et du jeu EA Sports FC 24 (version numérique).

L’ensemble ne coûte actuellement que 499€ au lieu de 619€ normalement.

Les précommandes démarrent aujourd’hui. Les livraisons aurront lieu dès le vendredi 29 septembre.

Pour information, le pack comprend une console PlayStation 5 et une manette sans fil DualSense, ainsi qu’un bon pour télécharger EA Sports FC 24 (jeu complet) et un bon pour du contenu digital téléchargeable pour EA Sports FC 24 Ultimate Team, qui comprend 1 Pack de Joueurs Rare Gold et 3 Joueurs Iconiques en prêt non échangeables valables pour 5 matchs Ultimate Team.