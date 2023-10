L’art urbain à la maison : à la découverte du tableau Street Art

L’acquisition d’un mur LED est devenue une solution innovante pour les entreprises en quête de visibilité. En effet, ces écrans géants offrent une qualité d’image exceptionnelle et une grande flexibilité en termes de contenu affiché. Découvrez ici ce qu’est un mur LED, comment ça fonctionne et quels sont ses avantages par rapport aux autres types d’écrans.

Présentation et fonctionnement d’un mur LED

Un mur LED est une grande surface constituée de panneaux de diodes électroluminescentes (LED) juxtaposés, qui peuvent être configurés dans différentes formes et tailles. Ces murs affichent des images en utilisant des diodes électroluminescentes qui agissent comme des « pixels virtuels ».

Le fonctionnement d’un mur LED est assuré par un processeur vidéo qui gère plusieurs types d’entrées et les convertit au format requis. Ce processeur assure les fonctions de calcul de l’affichage et permet une mise à jour immédiate des contenus.

En ce qui concerne la résolution de l’image d’un mur LED, elle est déterminée par le pitch. Ce dernier représente la distance en millimètre séparant chaque point lumineux de l’écran dont chacun représente un pixel de l’image diffusée.

Les avantages des murs LED

Les murs LED offrent de nombreux avantages par rapport aux autres types d’écrans. Tout d’abord, ils permettent d’avoir une qualité d’image exceptionnelle, avec une luminosité élevée et des couleurs vives. Ils sont également très flexibles en termes de taille et de forme, ce qui permet de les adapter à une grande variété de projets. En outre, les murs LED sont plus économes en énergie que les autres types d’écrans, ce qui peut réduire les coûts d’exploitation.

En matière de communication, ils offrent une grande visibilité aux entreprises. Ces dernières peuvent les utiliser pour afficher des messages publicitaires, des informations sur leurs produits ou services, des promotions, etc. Les murs LED servent aussi à créer des expériences immersives pour les clients, en utilisant des images et des vidéos pour raconter une histoire. Enfin, ils peuvent servir à rendre les environnements de travail plus dynamiques et plus stimulants.

La Sphère de Las Vegas est un exemple emblématique de l’utilisation créative des murs LED pour la publicité. Cette sphère géante est recouverte de plus d’un million de LED qui permettent de diffuser des images et des vidéos incroyables. La Sphère a été inaugurée le 5 juillet 2023 à Las Vegas et possède le plus grand écran LED jamais conçu. Chaque lampe contient 48 diodes différentes et peut afficher jusqu’à 256 millions de couleurs.

Les critères à prendre en compte pour choisir un mur LED

Le choix d’un mur LED repose sur divers critères, notamment la résolution, la luminosité, le pitch, la taille et la forme. La résolution influe directement sur la qualité de l’image affichée. Une résolution plus élevée se traduit par une image plus nette et précise. La luminosité joue également un rôle crucial, car elle détermine la visibilité de l’écran dans des conditions lumineuses variables. Les murs LED offrant une luminosité plus élevée se distinguent dans des environnements lumineux.

Le pitch constitue un autre paramètre clé lors de la sélection d’un mur LED. Il représente la distance entre chaque point lumineux de l’écran et influence la résolution de l’image affichée. Un pitch plus réduit engendre une image plus détaillée et précise. La taille et la forme sont également à prendre en compte, car les murs LED se déclinent en diverses dimensions et configurations, s’adaptant ainsi à une multitude de projets.

Enfin, il convient de bien choisir son fournisseur de murs LED. PEKASON est une entreprise française spécialisée dans la conception et l’installation d’écrans géants LED pour les entreprises. Elle propose une large gamme de solutions pour l’affichage professionnel. Les murs LED de PEKASON sont spécialement conçus pour des applications intensives, avec des composants haut de gamme garantissant une image uniforme et une reproduction sans faille des couleurs.

En somme, les murs LED se révèlent être une solution incontournable pour les entreprises cherchant à accroître leur visibilité. Leur qualité d’image exceptionnelle, leur flexibilité et leur impact puissant en matière de communication en font un choix pour tous types de projets.