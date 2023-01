Le dernier moniteur gaming d’ASUS ROG atteint les 540 Hz

Le nouveau moniteur gaming ASUS ROG Swift Pro PG248QP pousse encore plus loin la course au Hertz.

Le nouveau moniteur gaming ASUS ROG Swift Pro PG248QP pousse encore plus loin la course au Hertz. Après l’Alienware AW2524H de ce matin avec son taux de rafraîchssement de 500 Hz voilà que le dernier joujou d’ASUS ROG peut atteindre les 540 Hz. Ce petit bolide devrait intéresser les joueurs qui veulent une fréquence de rafraîchissement très rapide et une fluidité à toute épreuve.

Le PG2448QP est un écran gaming qui offre une diagonale de 24,1 pouces. Il est équipé d’une dalle e-TN qui supporte une définition Full HD de 1.920 x 1.080 pixels. L’appareil est annoncé comme étant compatible avec les technologies NVIDIA G-SYNC et NVIDIA Reflex Analyzer.

Voilà une vidéo de la bête :

A priori il devrait être commercialisé dans le courant du deuxième trimestre 2023. Son prix n’est par contre pas encore connu pour le moment.