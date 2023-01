Sony a vendu 30 millions de consoles PS5 depuis sa sortie

Chez Sony la pénurie de PS5 commence peu à peu à s’estomper… Depuis quelques temps, le fabricant arrive à fournir un peu mieux les magasins et les boutiques en ligne, si bien que les gamers ont été nombreux à trouver une Playstation 5 sous le sapin durant les fêtes.

D’après Sony, la tendance devrait continuer à s’accentuer dans les semaines et les mois qui viennent… afin de contenter un maximum de joueurs.

A noter que depuis sa sortie en novembre 2020, la PS5 s’est écoulée à 30 milllions d’exemplaires à travers le monde. Le mois de décembre 2022 a été le mois le plus important en terme de vente pour la Playstation 5.

Lors du conférence de presse qui a eu lieu au CES 2023, Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment a déclaré :

Nous apprécions vraiment le soutien et la patience de la communauté PlayStation alors que nous avons géré une demande sans précédent dans un contexte de défi mondial au cours des deux dernières années.

L’offre de PS5 s’est améliorée vers la fin de l’année dernière, et je suis heureux de partager que décembre a été le mois le plus important jamais enregistré pour les ventes de consoles PS5 et que nous avons maintenant vendu plus de 30 millions d’unités aux consommateurs du monde entier.

Qui veut une PS5 devrait avoir beaucoup plus de facilité à en trouver une chez les détaillants du monde entier, à partir de maintenant.