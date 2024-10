Prime Day : micro SDXC SanDisk Ultra de 128 Go à 1,5 To

Durant le Prime Day d’Amazon, plusieurs cartes mémoires SanDisk Ultra voient leur prix chuter drastiquement. Les capacités suivantes sont proposées à petitx prix : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 1,5 To.

Prime Day : les cartes mémoires micro SDXC SanDisk Ultra de 128 Go à 1,5 To à prix rikiki

Durant le Prime Day d’Amazon, plusieurs cartes mémoires SanDisk Ultra voient leur prix chuter drastiquement. Les capacités suivantes sont proposées à petitx prix : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 1,5 To.

Pour information, les cartes micro SDXC SanDisk Ultra sont des cartes mémoires de classe 10 qui répondent aux normes U1 et A1 et qui supportent des taux de transferts de 150 Mo/s. (sauf le modèle 128 Go qui atteint 140 Mo/s maximum)

Les SanDisk Ultra sont utilisables dans de nombreux appareils pour augmenter sa capacité de stockage, que ce soit un smartphone, une tablette, un GPS, un baladeur, une console rétrogaming ou une console de jeux plus récente comme par exemple la Nintendo Switch.

Grâce à leur importante capacité de stockage vous pourrez stocker de nombreuses données, de nombreux fichiers et/ou de nombreux jeux sur la carte. Petit plus : les microSDXC SanDisk ultra sont fournies avec un adaptateur microSD vers SD afin d’être utilisable dans une majorité d’appareils.

Attention : pour profiter des offres du Prime Day il faut obligatoirement être abonné au programme Amazon Prime ou souscrire à une offre de bienvenue (gratuite). Plus d’infos ici.

