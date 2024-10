Prime Day : 102€ le disque dur Seagate IronWolf 4 To

A l’occasion du Prime Day, le disque dur Seagate IronWolf de 4 To est dispo à seulement 102,99€ sur Amazon.fr. C’est un très bon tarif pour ce SSD performant et endurant optimisé pour fonctionner dans un NAS.

On a déjà eu l’occasion de tester à plusieurs reprises les disques durs Seagate IronWolf sur Bhmag : IronWolf Pro 10 To, IronWolf 14 To, IronWolf 16 To, IronWolf Pro 18 To et IronWolf Pro 20 To et à chaque fois ils nous ont donné entière satisfaction.

Dans ls cas de l’IronWolf de 4 To, sachez que le disque dur embarque 64 Mo de mémoire cache et qu’il tourne à la vitesse de 5.900 tours par minute. Il est annoncé avec un MTBF d’un million d’heures et il offre une endurance de 180 To par an.

Seagate IronWolf 4 To à 102,99€ sur Amazon.fr.

Attention : pour profitez des offres du Prime Day il faut obligatoirement être abonné au programme Amazon Prime ou souscrire à une offre de bienvenue (gratuite). Plus d’infos ici.

