Singles Day : licences Windows et Office à prix explosés !

Le Singles Day est l’un des plus grands événements commerciaux au monde, et de plus en plus de boutiques en ligne proposent des offres attractives lors des promotions du 11.11.

Le Singles Day est l’un des plus grands événements commerciaux au monde, et de plus en plus de boutiques en ligne proposent des offres attractives lors des promotions du 11.11. Si vous souhaitez faire des économies, n’hésitez pas à profiter de ce grand événement promotionnel pour réaliser de bonnes affaires. Si vous recherchez un système d’exploitation Windows ou une suite MS Office authentiques et bon marché, vous dégoterez de jolies offres durant les promotions du Singles’ Day de Godeal24 !

Les meilleures offres pour Microsoft Office à partir de 15€

Vous pouvez obtenir une version à vie de la clé Office 2021 Professional pour seulement 25,11€ et Office 2021 Home & Business pour seulement 36,66€ ! Avec cette offre, vous obtiendrez une suite bureautique complète composée de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et OneNote pour une utilisation à la maison ou au travail. Il s’agit d’un ensemble complet qui permet de répondre à tous vos besoins professionnels et personnels, du traitement de texte et de la gestion des données au courrier électronique, à la prise de notes et bien plus encore. Dès l’envoi du paiement, vous recevrez un code d’activation personnel ainsi que les instructions de téléchargement afin que vous puissiez commencer à utiliser Microsoft Office immédiatement.

Les meilleures offres pour Windows à partir de 7€

Mettez à jour votre système d’exploitation Windows avec Microsoft Windows 11 Pro, dont le prix vient de chuter à 12,11€. Windows 11 Pro offre une expérience centrée sur l’utilisateur qui améliore votre jeu informatique. Windows 11 Pro améliore votre productivité et propose des outils et des applications de pointe conçus pour rationaliser les tâches et amplifier l’efficacité, en séparant efficacement les données personnelles des informations liées au travail.

Des bundles économiques avec 62% de remise avec le code promo GG62

Jusqu’à 50% de réduc sur d’autres Windows et Office avec le code promo GG50

Offres de gros à prix imbattables !



Plus d’outils aux meilleurs prix !

Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent grâce aux licences Microsoft vendus à prix réduit, aux principaux logiciels de sécurité informatique et à d’autres outils informatiques. Vous pouvez vous procurer le système d’exploitation Windows et la suite bureautique MS Office à un prix imbattable.

Faites vos achats sans tracas avec la livraison numérique de Godeal24, qui envoie votre logiciel directement par mail seulement quelques secondes après votre achat.

De plus, avec une note TrustPilot 98 % Excellent et une assistance technique experte 24h/24 et 7j/7, vous pouvez avoir confiance dans la qualité du produit que vous achetez. Godeal24 propose une assistance technique professionnelle 24h/24 et 7j/7 et un service après-vente à vie afin que vous puissiez utiliser le produit sans problème ! Vous pouvez contacter Godeal24 pour plus de renseignement sur leur messagerie : service@godeal24.com