Déploiement d’iOS et iPadOS 15.2.1 chez Apple

Apple met à disposition iOS 15.2.1 et iPadOS 15.2.1 pour ses terminaux mobiles. Les iPhone, iPad et iPod Touch éligibles peuvent dès à présent migrer vers cette nouvelle version qui corrige plusieurs problèmes et apportent des correctifs de sécurité.

iOS 15.2.1 apporte des correctifs pour votre iPhone et résout notamment les problèmes suivants : L’app Messages peut échouer à charger les photos envoyées via un lien iCloud.

Les apps CarPlay de tierce partie peuvent échouer à répondre aux saisies. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante.

Pour mettre à jour son iDevice, il suffit de se rendre dans l’icône « Réglages » puis « Général » et « Mise à jour logicielle ».