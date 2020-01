Deux nouveaux moniteurs 27″ QHD chez AOC : le Q27G2U et le CQ27G2U

Le fabricant AOC ajoute deux nouvelles références à sa gamme de moniteurs : le Q27G2U et le CQ27G2U. Les deux appareils font partie de la série G2. Ce sont tous les deux des écrans 27″ QHD qui offrent des caractéristiques techniques très similaires. Ils se distinguent néanmoins par une différence au niveau de la dalle : le Q27G2U est en effet doté d’une dalle plate tandis que le CQ27G2U dispose d’une dalle incurvée dont le rayon de courbure est de 1500R. Hormis cela, les deux moniteurs proposent les mêmes spécifications.

En effet, les deux appareils embarquent une dalle VA qui offrent une définition QHD de 2560 x 1440 pixels. Ils offrent tous les deux un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms (MPRT) ce qui intéressera les gamers. Le support de la technologie AMD Freesync est également de la partie. A noter que les écrans offrent une luminosité de 250 cm/m², un contraste de 3000:1 et des angles de vision de 178/178).



AOC Q27G2U

Au niveau de la connectique, on a droit à deux ports HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, 4 ports USB 3.0 et des entrées et sorties audio jack 3,5 mm. Des hauts parleurs 2 x 2 Watts complètent l’ensemble.



AOC CQ27G2U

Le Q27G2U et le CQ27G2U seront disponible très prochainement. Le Q27G2U arrivera en boutique au cours du mois de janvier au prix de 329€ tandis que le CQ27G2U débarquera en février au prix de 339€.