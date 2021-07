John McAfee, le sulfureux créateur d’antivirus est décédé

John McAfee, le créateur de l’antivirus du même nom vient de décéder à l’âge de 75 ans. Apparemment il se serait suicidé dans la prison de Barcelone où il est incarcéré depuis plusieurs mois. Il se serait pendu dans sa cellule alors qu’il allait être extradé vers les Etats-Unis pour y être jugé pour évasion fiscale.

Ces dernières années, John McAfee avait principalement fait parler de lui pour ses frasques de plus en plus sordides. En effet, outre la création du célèbre antivirus le personnage avait une réputation sulfureuse. Il est soupçonné d’avoir trempé dans de nombreuses affaires : trafic de drogue, détournement de fonds, évasion fiscale, etc… et il est même soupçonné du meurtre d’un de ses voisins.

Pour échapper à la justice, McAfee s’était réfugié pendant plusieurs années au Belize où il gérait “ses affaires”. Quand l’étau a commencé à se resserrer il a pris la fuite vers l’Espagne. Et c’est là qu’il a été incarcéré à Barcelone alors qu’il allait prendre un avion vers Istanbul.

Bref… une vie hors norme pour un personnage hors norme, digne d’un film avec de nombreux rebondissements. Et justement McAfee avait tenté de vendre les droits à Hollywood afin d’en faire un film. Pour le moment, on ne sait pas si le projet est toujours (ou non) d’actualité.

Nos confrères du site The Register ont retracé toute la vie de John McAfee dans leur article (en anglais). Vous pouvez le consulter ici en français grâce à Goolge Translate.

A noter que le youtubeur Squeezie a publié au début du mois de juin une vidéo retraçant la vie sulfureuse de McAfee. Vous pouvez la consulter ici :