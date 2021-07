L’annonce de Windows 11 est pour ce soir. Quand et à quel prix il sera disponible ?

Pour ceux d’entre vous qui l’ignorent encore, sachez que Microsoft dévoilera officiellement Windows 11 ce soir durant une conférence de presse. L’événement sera retransmis en direct sur le site de Microsoft à partir de 17 heures (heure de Paris)

La firme de Redmond annoncera cet après midi l’ensemble des nouveautés apportées par Windows 11. Si l’on en croit la préversion de Windows 11 qui a fuité récemment et qui a mis en colère Microsoft cela inclut : un nouveau menu démarrer, des fenêtres au look plus arrondi, de nouveaux widgets, et de nombreux optimisations.

Etant donné qu’il s’agissait simplement d’une préversion (dont l’origine et la date sont inconnues) certaines fonctionnalités n’étaient probablement pas encore implantées dans celle-ci. Nous serons donc fixé ce soir concernant l’ensemble des nouveautés qui seront incluses dans Windows 11.

Quand sortira Windows 11 ?

Selon les rumeurs : même si Microsoft annoncera officiellement Windows 11 cet après-midi, le système d’exploitation ne devrait pas être disponible dans la foulée…

En effet, son développement serait toujours en cours et il est fort probable que la version finale de Windows 11 ne soit disponible en téléchargement que dans quelques mois. En fin d’année selon certaines sources.

Cela n’exclut toutefois pas la sortie d’une version beta de Windows 11 dans les jours ou dans les semaines à venir ce qui permettrait à tout à chacun de tester le nouvel OS, surtout que le système circule déjà depuis plusieurs jours sous la forme d’une préversion non officielle.

La mise jour vers Windows 11 sera gratuite ?

Toujours selon les rumeurs : Windows 11 serait une mise à jour gratuite pour les possesseurs d’une version antérieure de Windows.

Plus précisémment, les propriétaires d’une licence valide de Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10 devraient pouvoir migrer gratuitement vers Windows 11.