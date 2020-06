La WWDC 2020 se déroulera cette année dès le 22 juin (maj)

La firme de Cupertino vient d’annoncer que la WWDC 2020 allait se dérouler cette année à partir du 22 juin. Et comme prévu, la keynote et les conférences prévues lors de cet événement seront 100% en ligne cette année. Apple indique qu’elles pourront êtres suivies via l’application Apple Developer à télécharger sur l’Appstore.

Apple Le 22 juin, la WWDC20 décolle. Préparez-vous pour la première WWDC mondiale entièrement en ligne en téléchargeant l’application Apple Developer pour rester informé de toutes les dernières nouvelles, avec des mises à jour pour les événements et les sessions. Et il y a encore beaucoup à venir – à commencer par le tout premier Swift Student Challenge.

(Actualité publiée initialement le 06/05/2020)

MAJ le 17/06/2020 à 8h45 : Apple ouvrira le bal de la WWDC 2020 avec sa traditionnelle keynote qui aura lieu le 22 juin à 19 heures (heure de Paris). Comme expliqué précédemment, cette annnée l’événement aura lieu uniquement en ligne, il sera retransmis sur Apple.com, YouTube, l’app Apple TV et le site web dédié aux développeurs.

La vidéo sera retransmise ici :

Lors de la WWDC2020, Apple dévoilera les dernières nouveautés logicielles et de nouveaux services proposés sur ses différentes plateformes. Des mises à jour pour les systèmes d’exploitation iOS, iPadOS, dmacOS, TVOS et WatchOS seront également à l’ordre du jour. Sur le plan matériel, la firme de Cupertino pourrait semble-t-il dévoiler quelques surprises. Certaines rumeurs laissent entendre qu’Apple pourrait présenter à cette occasion sa toute première série de Mac équipés de processeurs ARM.