Les pilotes Radeon Adrenalin 21.10.3 sont de sortie

AMD vient de publier la version 21.10.3 des drivers Radeon Adrenalin. Les nouveaux pilotes sont optimisés pour les jeux Marvel’s Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Age of Empires IV et Doom Eternal.

AMD vient de publier la version 21.10.3 des drivers Radeon Adrenalin. Les nouveaux pilotes sont optimisés pour les jeux Marvel’s Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Age of Empires IV et Doom Eternal.

Le gain en terme de performances peut atteindre jusqu’à 21% Marvel’s Guardians of the Galaxy et jusqu’à 45% avec Age of Empires IV.

Les drivers 21.10.3 apportent aussi des correctifs :

Dans Radeon Software, la fonction CPU Tuning peut être manquante pour certains utilisateurs avec des processeurs AMD tels que le processeur Ryzen 9 5950X.

Certains utilisateurs peuvent rencontrer une consommation d’espace disque élevée par le dossier Multimedia Athena Dumps.

Pendant qu’ils jouent à un jeu, certains utilisateurs peuvent rencontrer un scintillement d’écran noir s’ils ont plusieurs écrans connectés et qu’ils tentent de basculer entre les fenêtres ouvertes (via le raccourci Alt + Tab).

Battlefield V peut planter pendant le jeu sur certains produits graphiques AMD tels que les graphiques Radeon RX 6600.

Une corruption d’image peut être observée sur certains caractères lorsque Radeon Boost est activé lors du lancement de Cyberpunk 2077 sur certaines cartes graphiques AMD comme par exemple la Radeon RX 6700 XT.

Les pilotes Adrenalin 21.10.3 sont disponibles sur le site du constructeur. Le changelog est accessible ici.