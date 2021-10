La version 15.1 d’iOS et iPadOS est disponible pour les iPhone et les iPad

La firme de Cupertino vient de publier la version 15.1 d’iOS et iPadOS à destination des iPhone, des iPod Touch et des iPad.

Une nouvelle mise à jour logicielle est disponible pour les terminaux mobiles d’Apple. En effet, la firme de Cupertino vient de publier la version 15.1 d’iOS et iPadOS à destination des iPhone, des iPod Touch et des iPad.

La mise à jour 15.1 d’iOS et iPadOS apporte la prise en charge de SharePlay, une fonctionnalité qui permet de partager des app et des vidéos via FaceTime.

iOS 15.1 signe également l’arrivée du format d’enregistrement ProRes pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Une fonctionnalité qui était annoncée pour ces deux appareils au moment de leurs sorties mais qui n’était pas encore implantée au niveau logiciel. C’est désormais chose faite.

La dernière release d’iOS et iPadOS apporte aussi d’autres changements comme par exemple la possibilité d’ajouter des informations vous concernant à propos de la vaccination contre le COVID-19, ou encore la prise en charge du mandarain (Taïwan) et de nouvelles fonctionnalités liées à la domotique. Des correctifs ont également été appliqués comme on peut le voir dans le changelog complet ci-dessous.

Quels changments et nouveautés pour iOS et iPadOS 15.1 ?

SharePlay

SharePlay est une nouvelle façon de partager des expériences synchronisées dans FaceTime avec du contenu issu de l’app Apple TV, d’Apple Music et d’autres apps de l’App Store prises en charge.

Les commandes partagées permettent à chacun de mettre en pause ou de lancer la lecture, ou encore d’effectuer un retour ou une avance rapide.

Le réglage intelligent du volume atténue automatiquement le son d’un film, d’une série TV ou d’un morceau quand vos amis parlent.

La prise en charge de l’Apple TV vous permet de regarder la vidéo partagée sur grand écran tout en poursuivant l’appel FaceTime sur votre iPhone.

Le partage d’écran permet aux participants d’un appel FaceTime de regarder des photos, de naviguer sur le Web ou encore de s’entraider.

Appareil photo

Capture de vidéos au format ProRes avec l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Réglage permettant de désactiver le passage automatique au mode Macro lors de la prise de photos ou de vidéos sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

App Cartes

La prise en charge des cartes de vaccination contre la COVID-19 vous permet d’ajouter vos informations de vaccination vérifiables à l’app Cartes et de les présenter avec celle-ci.

Traduire

Prise en charge du mandarin (Taïwan) dans l’app Traduire et pour les traductions intégrées au système.

Maison

Nouveaux déclencheurs d’automatisation basés sur la mesure actuelle d’un détecteur d’humidité, de qualité de l’air ou de luminosité compatible avec HomeKit.

Raccourcis

Nouvelles actions prédéfinies vous permettant de créer vos propres mèmes animés, et nouvelle collection de jeux pour passer le temps avec Siri.

Cette version corrige également les problèmes suivants :

L’app Photos pouvait indiquer à tort que l’espace de stockage était saturé lors de l’importation de photos et de vidéos.

L’app Météo pouvait ne pas afficher la température actuelle de votre position ; les couleurs des arrière-plans animés pouvaient également ne pas s’afficher correctement.

La lecture audio depuis une app pouvait se mettre en pause lors du verrouillage de l’écran.

L’app Cartes pouvait se fermer inopinément lors de l’utilisation de VoiceOver avec plusieurs cartes.

Les réseaux Wi-Fi disponibles pouvaient ne pas être détectés.

Mise à jour des algorithmes de calcul de la capacité de la batterie sur les iPhone 12 afin d’améliorer l’estimation de la capacité de la batterie au fil du temps.

Des correcifs de sécurité

Pour installer la mise à jour sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, rendez-vous dans l’icône « Réglages »puis « Général » et enfin « Mise à jour logicielle ».