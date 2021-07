La mise à jour 12.1.0 est disponible pour la Nintendo Switch

Nintendo améliore régulièrement les fonctionnalités de la Nintendo Switch grâce à de nouvelles mises à jour de firmware. Et aujourd’hui le constructeur annonce la disponibilité de la version 12.1.0 du système qui anime la console Nintendo Switch.

Comme on peut le voir dans le changelog, la version 12.1.0 améliore non seulement la stabiltié du système et l’expérience utilisateur (comme c’est généralement le cas à chaque mise à jour) mais elle permet aussi à l’utilisateur de gagner de place sur la mémoire interne ou la carte SD en supprimant les anciennes mises à jour de jeu.

Voilà le détail complet :

Ajout de la fonctionnalité système suivante : S’il n’y a pas assez d’espace disponible sur la mémoire système (stockage interne) ou la carte microSD lors du téléchargement des données de mise à jour du logiciel de jeu, vous pouvez maintenant supprimer les anciennes données de ce logiciel, vous permettant de télécharger les nouvelles données. Lors de la suppression des anciennes données, vous ne pourrez pas jouer au jeu tant que le téléchargement des nouvelles données ne sera pas terminé.

Des améliorations générales de la stabilité du système ont été apportées pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Pour mettre à niveau la Nintendo Switch il suffit de se rendre dans “Paramètres” puis “Console” et “Mise à jour de la console” pour lancer la mise à jour.