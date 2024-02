Le fabricant d’écrans Agon by AOC annonce la sortie de deux nouveaux moniteur gaming : le 24G4X et le 27G4X. Le premier est un modèle 24 pouces alors que le second offre une diagonale de 27 pouces.

Agon by AOC lance deux nouveaux écrans gaming : le 24G4X et le 27G4X

Les deux appareils ont en commun l’utilisation d’une dalle Fast IPS qui offre des couleurs plus précises et de larges angles de vision. Ils offrent des taux de rafraîchissement de 180 Hz, contraste de 1000:1 et une luminosité de 300 cd/m2.

Mis à part ça, les deux écrans offrent des temps de réponse (gris à gris) de 1 ms et ils supportent une définition Full HD (1.920 x 1.080 pixels). Ils sont par ailleurs annoncés comme compatibles NVIDIA G-SYNC, Adaptive Sync et HDR10.

Les 24G4X et 27G4X sont disponibles dès maintenant. Couverts par une garantie de trois ans, ils coûtent respectivement 169€ et 199€.

Les caractéristiques complètes des deux écrans sont disponibles ici et là.