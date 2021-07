Prime Day : le Fire TV Stick Lite à 18,99€

En plus du Fire TV Stick 4K bradé à 32,99€ durant le Prime Day (on en parlait ici ce matin) Amazon propose aussi une belle ristourne sur le Fire TV Stick Lite qui voit son prix passé à seulement 18,99€ pendant cette période promotionnelle.

Le Fire TV Stick Lite est le modèle d’entrée de gamme. Il supporte le Full HD et les technologies HDR, HDR10+ et HLG. La clé hdmi est livrée avec une télécommande vocale compatible Alexa qui permet de piloter toutes les fonctions du stick à la voix et de naviguer parmi le contenu multimédia.

– tous les bons plans Prime Day de Bhmag