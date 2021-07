Prime Day : SSD SanDisk Plus 1 To à 79€ et 2 To à 155€

Pour ceux qui veulent équiper leur PC d’un SSD, voilà une offre qui vaut le détour sur Amazon. En effet, les SSD SanDisk Plus de 1 To et 2 To sont en promotion à respectivement 79,98€ et 155,99€.

Le SSD SanDisk Plus est un modèle au format 2,5″ qui embarque de la mémoire NAND Flash TLC. En terme de performances, il propose des débits qui peuvent atteindre 545 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.

– tous les bons plans Prime Day de Bhmag