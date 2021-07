Prime Day : le SSD Samsung 980 Pro de 500 Go (104€) 1 To (159€) et 2 To (318€)

A l’occasion du Prime Day 2021, les SSD M.2. NVMe Samsung 980 Pro sont en promotion sur Amazon.fr. Les SSD de 500 Go, 1 To et 2 To s’affichent à respectivement 104€, 159,89€ et 318,49€.

Pour information, les Samsung 980 Pro sont des petits bolides qui exploitent une interface PCI Express 4.0 compatible NVMe et un contrôleur Samsung Elpis.

En terme de débits, les Samsung 980 Pro offrent des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 7.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 5.000 Mo/s en écriture, le tout avec 1000K/1000K iOPS en lecture / écriture 4K.

