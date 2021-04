Promo spéciale Pâques : le prix de Windows 10 tombe à 5€ et Office 2019 avec 57% de réduction

En cette période de l’année, la grande chasse de Pâques a commencé ! Et si vous souhaitez profiter de ce moment pour vous équiper, c’est très certainement la période idéale pour faire de bonnes affaires et faire des économies.

A notre époque, il est impossible de se passer de l’outil informatique ou du moindre ordinateur, il est donc important de bien s’équiper au niveau matériel mais aussi au niveau logiciel, que ce soit avec des logiciels pour améliorer la productivité ou un système d’exploitation récent. Cela dit, l’achat de licences Windows 10 et Office n’a cessé de croître, en particulier avec le boom des achats en ligne.

Alors, où trouver des tarifs abordables ? Et bien, on vous présente aujourd’hui le site Keysworlds.com, le meilleur choix pour acheter ses licences Microsoft authentiques, qui nous propose en cette période de fête pascale des promotions de Pâques incontournables pour ceux qui veulent s’équiper à moindres coûts.

Le site Keysworlds est une plate-forme de vente en ligne qui se distingue par ses prix très compétitifs concernant les logiciels Microsoft les plus populaires, que ce soit Windows 10, Office 2016, Office 2019 et bien plus encore….

Top des ventes : le système d’exploitation Windows 10

Si vous cherchez des réductions sur la gamme de produits Windows10, voici le tarif le moins cher jamais vu ! Ne manquez pas cette offre au rapport prix / performances élevé. Aucun code promo n’est nécessaire.

– Windows 10 Professionnel (32/64 bits) à 7,25€

– Windows 10 Professionnel (32/64 bits) (2 PC) à 10,25€ (soit 5,13€ pièce)

– Windows 10 Home à 7,88€

– Windows 10 Home (2 PC) à 12,49€ (soit 6,25€ pièce)

Hautement recommandé : la gamme Office et les bundles de clés

Microsoft Office est devenu une plate-forme de premier plan pour accroître la productivité aussi bien au travail qu’à la maison. Que ce soit pour gérer le courrier électronique dans Outlook ou créer des feuilles de calcul dans Excel, Office facilite grandement la réalisation de nombreuses tâches informatiques.

Office 2019 : Office 2019 propose des fonctionnalités de présentation avancées, une analyse de données plus puissante, des fonctionnalités d’encrage améliorées, une gestion des e-mails plus facile. En temps normal Office 2019 coûte 439,99$ en version professionnelle. Sur Keysworlds.com vous pouvez acquérir Office 2019 et des clés en bundle avec Windows 10 Pro ou Windows 10 Home à un prix encore plus bas en appliquant 57% de réduction avec le code promo Est57

– Microsoft Office 2019 Professional Plus à seulement 25,37€

– Bundle Office 2019 Pro + Windows 10 Pro à seulement 30,10€

– Bundle Office 2019 Pro +Windows 10 Home à seulement 30,96€

Office 2016: Le tarif d’une licence de Office 2016 Professionnel Plus sur le store officiel de Microsoft est d’environ 400$. Sur Keysworlds.com, vous pouvez obtenir Office 2016 et son bundle avec Windows10 Pro ou Windows 10 Home avec 57% de réduction avec le code promo Est57

– Microsoft Office 2016 Professional Plus à seulement 19,22€

– Bundle Office 2016 Pro + Windows 10 Pro à seulement 22,74€

– Bundle Office 2016 Pro + Windows 10 Home à seulement 23,21€

Microsoft 365 coûte habituellement 69,99$ par an pour une licence individuelle. Et sur Keysworlds.com vous pouvez l’obtenir pour beaucoup moins cher en indiquant le code promo Est57 qui permet de bénéficier de 57% de réduction.

– Compte Microsoft Office 365 Pro Plus (1 appareil – 1 an) à seulement 11,60€

– Bundle Office 365 + Windows 10 Pro à seulement 15,78€

– Bundle Office365 + Windows 10 Home à seulement 15,91€

– Compte Microsoft Office 365 Pro Plus (5 appareils – 1 an) à seulement 24,38€

OFFRES SUPPLÉMENTAIRES : 50% DE RÉDUCTION avec le code Efu50

Grâce à des remises importantes sur les licences authentiques et valides à l’échelle mondiale pour Windows 10 Professionnel et Windows 10 Entreprise LTSC, les passionnés de PC et les entreprises peuvent réaliser d’importantes économies sur les logiciels

Le code promo Efu50 permet d’obtenir 50% de remise sur plus de produits comme ci-dessous:

– Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC 2019 à 8,50€

– Microsoft Windows Server 2019 Standard à 11€

– Office 2016 Famille et Entreprise (pour Mac) à 70,00€

– Office 2019 Home & Business (pour Mac) à 118,50€

– Office 2016 Famille & Student à 26,90€

– Office 2019 Home & Student à 36,22€

– Visio Professional 2016 à 13,00€

– Visio Professional 2019 à 15,00€

– Project Professional 2016 à 13,50€

– Project Professional 2019 à 17,50€

Achat facile, paiement facile

Faire du shopping sur le site Keysworlds est aussi simple que possible! Peu après la commande, vous recevez un e-mail avec vos clés de produit – sans attendre des jours! De plus, si vous avez besoin d’assistance ou avez des questions, son Service Client est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – toute l’année!

Garantie de satisfaction client

Keysworlds s’assure que toutes les licences sont valides et si un problème peut survenir, il sera entièrement corrigé sans aucune perte ni coût supplémentaire. Le service client (service@keysworlds.com) vous offrira l’assistance appropriée chaque fois que vous en avez besoin. .