Un nouvel écran 27″ gaming chez AGON by AOC : le Q27G2S/EU

AGON by AOC annonce le lancement du Q27G2S/EU : un nouveau moniteur 27 pouces à destination des joueurs. L’appareil vise plutôt le haut du panier, il supporte une définition QHD (2.560 x 1.440 pixels) et offre une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Des caractéristiques qui devraient plaire aux gamers…

Le reste des spécifications techniques n’est pas en reste puisque le Q27G2S/EU embarque une dalle IPS 10-bit, il offre un temps de réponse de 1 ms et il supporte les technologies Adaptive Sync et NVIDIA G-Sync compatible. Il prend égalemrent en charge le Flicker Free (pour réduire le scintillement) et le Low Blue Light (pour réduire les émissions de lumière bleue).

Le Q27G2S/EU se présente sous la forme d’un écran 27″ au format 16:9. Il supporte une luminosité de 350 cd/m2 et il offre un contraste de 1000:1. Ses angles de vision sont de 178/178°.

Sa connectique se compose de deux ports HDMI 2.0, d’un DisplayPort 1.4 et d’une prise casque. Le pied de l’écran est réglable en hauteur et il est possible de faire pivoter et d’incliner l’écran en fonction de ses besoins.

Le Q27G2S/EU sera disponible dans le commerce très prochainement. Comptez 349€ pour acquérir ce modèle.