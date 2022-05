AOC CU34P2C : un moniteur 34″ incurvé pour les professionnels

L’écran AOC CU34P2C est un nouveau moniteur destiné aux professionnels. C’est un modèle 34 pouces qui dispose d’une dalle VA incurvée (1500R). Le CU34P2C supporte une définition WQHD de 3.440 x 1.440 pixels.

L’appareil est équipé d’une traitement anti reflets pour un meilleur confort d’utilisation. Il embarque aussi plusieurs technologies visant à réduire la fatigue visuelle de l’utilisateur, ils supporte notamment les technologies Low Blue Light (contre les lumières bleues) et et Flicker Free (contre le scintillement).

Mis à part ça, le moniteur offre un taux de rafraîchissement de 100 Hz, un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), un contraste de 3000:1, une luminosité de 300 cd/m² et il propose des angles de vision de 178/178°.

La connectique du CU34P2C se compose d’un DisplayPort 1.2 et de deux ports HDMI 2.0. On trouve aussi un hub avec 4 ports USB, un port USB C, une entrée audio et une prise jack pour le casque. Des enceintes 2 x 3 Watts sont également présentes.

Couvert par une garantie de trois ans, l’écran AOC CU34P2C sera disponible au cours du mois de mai au prix indicatif de 619€.