AOC sort l’artillerie lourde : son nouvel écran AGON AG353UCG est un monstre dans tous les sens du terme : grande taille ! caractéristiques élevées ! Tarif pas piqueté des hannetons !

Il faut dire que le moniteur AG35UCG est un appareil hors norme et richement équipé qui ne se destine pas à monsieur et madame tout le monde mais plutôt aux joueurs les plus expérimentés voire mêmes aux gamers professionnels.

L’engin dispose en effet d’une dalle VA de 35 pouces au format 21/9. Histoire d’offrir une meilleure immersion dans les jeux, le moniteur est un modèle incurvé (1800R) qui supporte une définition UWQHD de 3.440 x 1.440 pixels et un taux de rafraîchissement de 200 Hz. Ajoutez à cela le support du HDR1000 et de la technologie G-SYNC de NVIDIA et vous obtenez un moniteur performant qui peut afficher rapidement et de façon fluide n’importe quelle session de jeu.

Les caractéristiques techniques

Concernant le reste des caractéristiques, sachez que le AG353CGQ offre un temps de réponse de 2 ms, une luminosité de 1000 nits, un contraste de 2500:1 et des angles de vision de 178/178°. Au niveau de la connectique, on a droit à un port HDMI 2.0, deux DisplayPoart 1.4, quatre ports USB 3.1 Gen1 et des entrées/sorties audio. A noter aussi la présence de deux hauts parleur (2 x 8 Watts) et aussi un support pour poser le casque.

L’appareil supporte en outre les technologies : Flicker Free pour réduire le scintillement, Low Blue pour limiter les émissions de lumière bleue, Quantum Dot qui permet de couvrir à 90% l’espace couleur DCI-P3 et enfin la technologie AOC Light FX : un système d’éclairage RGB à l’arrière du moniteur.

Evidemment pour tirer pleinement partie d’un tel moniteur il faut avoir à disposition une machine puissante qui tient parfaitement la route et soit capable de suivre la cadence…

Il faut aussi avoir un budget conséquent pour s’équiper. La preuve : le moniteur AOC AGON AG353UCG est déjà référencé au prix de 2.599,96€ chez LDLC.