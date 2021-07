Apple perd sa place de numéro 2 mondial

La firme de Cupertino a du souci à se faire… En effet, selon une étude réalisée par le cabinet Canalys, Apple serait en perte de vitesse dans le secteur des smartphones. Le fabricant vient de perdre sa place de numéro 2 au niveau mondial..

Depuis plusieurs années maintenant, Apple occupait la place de numéro 2 en terme de ventes de smartphones. Une place qu’Apple vient de se faire “voler” par Xiaomi qui a écoulé un plus grand nombre d’appareils au cours du deuxième trimestre 2021.

« Xiaomi développe rapidement ses activités à l’étranger », a déclaré Ben Stanton, directeur de recherche chez Canalys. « Par exemple, ses expéditions ont augmenté de plus de 300 % en Amérique latine, de 150 % en Afrique et de 50 % en Europe occidentale. Et à mesure qu’il grandit, il évolue. Il transforme maintenant son modèle commercial de challenger en opérateur historique, avec des initiatives telles que la consolidation des partenaires de distribution et une gestion plus prudente des stocks plus anciens sur le marché libre. Cependant, il reste largement orienté vers le marché de masse et, comparé à Samsung et Apple, son prix de vente moyen est respectivement d’environ 40 % et 75 % moins cher. Ainsi, une priorité majeure pour Xiaomi cette année est de développer les ventes de ses appareils haut de gamme, tels que le Mi 11 Ultra