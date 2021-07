OWC présente un SSD portable résistant et en aluminium : Envoy Pro SX

Le fabricant OWC annonce la commercialisation d’un nouveau SSD portable. L’appareil porte le nom de Envoy Pro SX. C’est un SSD que l’on peut transporter en toutes circonstances ou presque… puisqu’il est capable de résister aux chutes, à la poussière et à l’eau. Il est notamment en mesure de résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre durant 30 minutes.

Le Envoy Pro SX est doté d’une coque en aluminium ce qui lui permet de dissiper efficacement la chaleur dégagée par le SSD. Le SSD dispose d’une connectique Thunderbolt compatible Thunderbolt 3 et USB4.

Au niveau des débits, le constructeur annonce des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 2.847 Mo/s.

La gamme OWC Envoy Pro SX se compose de quatre capacités de stockage : 240 Go, 480 Go, 1 To et 2 To. Pour le moment, les SSD ne sont pas encore disponibles en France. On peut toutefois les trouver référencés sur le site du fabricant aux tarifs respectifs de 199$, 249$, 349$ et 529$.