OWC lance le Envoy Pro Mini : un SSD portable original (mais imposant et cher)

Pour aider les utilisateurs à sauvegarder leurs données, le fabricant OWC propose toute une panoplie d’unités de stockage externes. Son dernier produit en date porte le nom de Envoy Pro Mini.

Sur le papier l’appareil a l’air plutôt bien puisqu’il se présente sous la forme d’un clé usb (assez imposante) dotée d’une coque en aluminium. Et celle-ci dispose d’une double connectique (USB A et USB C) afin de pouvoir facilement être connecté à un MAC, un PC ou une tablette.

L’Envoy Pro Mini de OWC est mieux qu’une clé usb puisque l’appareil est en fait un SSD portable, avec bien sûr les débits et la capacité de stockage qui vont avec…

En l’occurrence, OWC propose des capacités de 250 Go, 500 Go et 1 To et en terme de performances il est question de débits pouvant atteindre 1.000 Mo/s en lecture et en écriture grâce à son interface USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

Par contre, la première chose que l’on peut remarque c’est que l’engin est assez imposant. Et pour cause : il mesure pas moins de 8 cm de long (pour 1,1 cm de haut et 1,7 cm d’épaisseur). Le poids est pour sa part de 26 grammes.

Deuxième point que l’on peut remarquer c’est que l’Envoy Pro Mini est en deux parties, chaque partie correspondant à la connectique. Il faudra donc voir à l’usage si un tel système est vraiment pratique à utiliser au quoditien.

Au niveau des tarifs, OWC n’y va pas avec le dos de la cuillère puisque les Envoy Pro Mini de 250 Go, 500 Go et 1 To coûtent respectivement 79$, 109$ et 179$. Pour le moment, l’appareil n’est pas encore commercialisé. Seules les précommandes sont ouvertes.