Western Digital dévoile un SSD PCie 4.0 pour les Datacenters

Après avoir dévoilé des HDD de 22 et 26 To, Western Digital étoffe sa gamme Ultra Star avec un nouveau produit : l’Ultra Star DC SN650. C’est un SSD qui est destiné avant tout aux serveurs de stockage et plus particulièrement aux services de cloud (comme le prouve le terme DC – pour DataCenter – dans son intitulé)

Le SN650 exploite une interface PCI Express 4.0 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D BiCS5 TLC.

Le fabricant propose son SSD en deux formats : soit au format 2,5″ (c’est à dire le plus classique) soit au format E1.1 (qui se veut plus fin et plus compact).

A noter que dans les deux cas, le SN650 offre une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 15,5 To.

D’après Western Digital :

Ces nouveaux SSD améliorent l’utilisation des ressources de stockage en augmentant le nombre d’hôtes virtualisés par SSD et en consolidant des ensembles de données applicatives plus importants. Ces ensembles de données pour les analyses big data et l’IA/ML bénéficient également du passage à des capacités plus élevées en débloquant la faible latence et le débit plus élevé du SSD DC SN650 NVMe, ce qui se traduit par un accès plus rapide et en temps réel des analyses. Le format E1.L plus fin augmente considérablement la densité de stockage en rack, réduisant ainsi le coût total de possession (TCO) tout en améliorant la gestion, la facilité d’entretien et l’efficacité du stockage. Enfin, le SSD DC SN650 E1.L NVMe est conforme à la spécification OCP Cloud 1.0a.

L’Ultra Star DC SN650 sera commercialisé dans quelques mois. Le fabricant prévoit de commencer à expédier sa production à partir du second semestre 2022.