Seagate lancera un disque dur de 20 To (PMR) cette année

Bonne nouvelle pour les amateurs de stockage qui souhaitent stocker une quantité astronomique de données sur un seul et même disque dur. Seagate prévoit de commercialiser dans le courant de l’année des disques durs grand public d’une capacité de 20 To.

La roadmap de Seagate avait déjà filtré en début d’année. Désormais l’information a été confirmée par Dave Mosley, le patron de Seagate, qui annonce l’arrivée de disque dur de 20 To pour bientôt.

Les disques durs de Seagate exploiteront la technologie d’écriture PMR (Perpendicular Magnetic Recording).

Les modèles de 20 To seront disponibles chez Seagate à partir de la seconde moitié de l’année 2021.

Sans grande surprise, les disques durs de 20 To devraient coûter un bras. Nouveauté oblige. A titre de comparaison le Seagate Exos de 16 To est facturé 516€ et le modèle 18 To : 540€.