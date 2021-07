Apple publie iOS et iPadOS 14.7.1

Peu de temps après la sortie d’iOS 14.7 et d’iPadOS 14.7, c’est maintenant au tour de la version 14.7.1 d’être disponible en téléchargement.

La mise à jour s’apparente plus à un correctif qu’autre chose. En effet la version 14.7.1 d’iOS et d’iPadOS se contente de corriger un souci avec les iPhone équipés de Touch ID qui n’étaient plus en mesure de déverrouiller une Apple Watch.

La version 14.7.1 d’iOS et iPadOS corrige également des problèmes de sécurité. Apple recommande à tous les utilisateurs d’effectuer la mise à jour.

Quelles nouveautés pour iOS et iPadOS 14.7 ?

Pour installer iOS et iPadOS 14.7 .1 , rendez-vous dans “Réglages” puis “Général” et enfin “Mise à jour logicielle”. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser le programme iTunes sur PC et MAC pour télécharger et installer la mise à jour.