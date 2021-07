Apple dévoile la version finale d’iOS et iPadOS 14.7

Les appareils mobiles d’Apple ont droit à une nouvelle mise à jour logicielle. La firme de Cupertino vient en effet de publier la version 14.7 d’iOS et d’iPadOS.

Grâce à cette mise à jour, il est maintenant possible d’utiliser une batterie externe MagSafe avec l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. L’app Maison peut aussi gérer les minuteurs sur le HomePod.

Les apps Météo et Plans sont capables d’indiquer la qualité de l’air dans les pays suivants : Canada, France, Italie, Pays-Bas, Corée du Sud et Espagne.

D’autres changements sotn également au menu d’iOS et iPadOS comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous.

Quelles nouveautés pour iOS et iPadOS 14.7 ?

Prise en charge de la batterie externe MagSafe pour l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

L’app Maison permet désormais de gérer les minuteurs sur le HomePod.

Les informations concernant la qualité de l’air sont désormais disponibles dans Météo et Plans pour le Canada, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Corée du Sud et l’Espagne.

La bibliothèque de Podcasts permet de choisir d’afficher tous les podcasts ou seulement les podcasts suivis.

L’option de menu « Partager la playlist » est manquante dans Apple Music.

La lecture audio Lossless aux formats Dolby Atmos et Apple Music pouvait s’arrêter inopinément.

Le message de réparation de la batterie qui pouvait avoir disparu après un redémarrage sur certains modèles d’iPhone 11 a été rétabli.

Les plages braille pouvaient afficher des informations invalides lors de la rédaction de messages dans Mail.

L’installation d’iOS et iPadOS 14.7 sur un appareil Apple se fait via “Réglages” puis “Général” et enfin “Mise à jour logicielle”. Il est aussi possible d’utiliser le programme iTunes sur PC et MAC pour télécharger et installer la mise à jour.