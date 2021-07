Les drivers GeForce 471.41 WHQL supportent Windows 11

NVIDIA vient de publier une nouvelle version des drivers Geforce. Ce sont les premiers pilotes à être compatibles avec Windows 11. Ils portent le numéro de version 471.41 WHQL.

Outre le support du nouvel OS de Microsoft, les drivers sont aussi optimisés pour les jeux Red Dead Redemption 2 et Chernobylite avec support du DLSS. A noter également le support de CUDA 11.4 et le support des moniteurs G-Sync compatibles : Samsung LS28AG700N et Samsung LC27G50A.

Le constructeur a par ailleurs apporté plusieurs correctifs à ses pilotes :

[Capture One]: Hardware acceleration stops working. [3338552]

Disabled NOHud/RemoveHud filter from the game Valorant. [3332516]

[Doom Eternal]: The game may freeze during gameplay. [3331270]

[League of Legends]: The game may fail to launch. [200744747]

[HDR]: Mouse cursor color may shift when connected to certain DSC monitors in HDR mode [200741796]

Ansel DOF filter blurs the entire screen in some games. [3288883]

Some displays screen resolution limited to 640×480 after driver update. [3330750]

[HDMI 2.1][8K] HDMI audio playback may become distorted after changing display modes [3268312]

[RDP] Remote desktop connection to PC with color set to 10-bit will result in corrupted

picture. [3332787]

GPU HDMI audio dropouts may occur when connected to an LG C9 OLED TV [3316495]

Les drivers NVIDIA GeForce 471.41 WHQL sont disponibles soit sur le site du constructeur ou soit via notre section téléchargement :

– Drivers 471.41 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1 (64-bit)

– Drivers 471.41 WHQL pour Windows 10 (64-bit)