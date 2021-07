Les drivers Radeon Adrenalin 21.7.1 sont de sortie

La version 21.7.1 des pilotes Radeon Adrenalin est disponible. Les drivers prennent en charge les cartes graphiques Radeon RX 6600M et RX 6700M et ils sont optimisés pour le jeu F1 2021. Le fabricant annonce d’ailleurs un gain de performances de près de 6% sur ce jeu en raytrainc en 4K Ultra High et jusqu’à 26% en 1080p.

Les drivers Adrenalin 21.7.1 sont disponibles en téléchargement sur le site du constructeur. Ils proposent plusieurs correctifs. Voici la liste des changements apportés par les pilotes :

Correctifs apportés par les drivers Adrenalin 21.7.1