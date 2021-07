5G : ce qu’il faut savoir avant de prendre un forfait

La 5G arrive sur le marché, et il est difficile d’y résister, tant ses promesses de rapidité sont tentantes. Qu’il s’agisse de jouer, de surfer en ligne, de partager, de regarder des séries en ligne, les abonnés n’ont plus à faire de choix. Où est-elle disponible ? Qu’en est-il de son smartphone ou de son iPhone existant ? On fait le point avant de prendre un forfait.

Officiellement lancé en France le 18 novembre 2020, le réseau 5G a commencé à se déployer sur le territoire. On n’en est encore qu’au tout début, avec de fortes disparités géographiques selon les territoires. Beaucoup d’antennes vont se déployer dans les mois et dans les années à venir. Les opérateurs principaux s’y mettront progressivement. Ils ont lancé leurs premières offres commerciales au public entre fin novembre et mi-décembre 2020. D’ores et déjà, plus de 16 000 antennes sont ouvertes à la commercialisation.

Le site de l’arcep permet de suivre le déploiement de la 5G et la montée en débit des réseaux mobiles dans chaque région, et de voir quels sont les opérateurs qui ont ouvert le plus grand nombre de sites (quatre grands opérateurs mobiles sont sur le marché, ainsi que plusieurs opérateurs virtuels).

Les opérateurs s’intéressent généralement en priorité aux zones à forte clientèle, qui ont déjà des réseaux mobiles existants.

5G : quels sont ses principaux avantages ?

Petit à petit, la 5G va offrir de plus en plus de bénéfices et ses performances vont progresser (débit, réactivité, capacité à supporter beaucoup d’usagers en même temps).

De nouvelles fonctionnalités pourront être progressivement proposées par les opérateurs, en suivant l’évolution, et les fréquences. Ses usages vont aussi évoluer. D’ores et déjà, elle présente d’immenses avantages.

Les principaux bénéfices de la 5G :

Un meilleur débit

Lorsqu’elle est déployée en bande 3.5 GHz, elle permet une rapidité jusqu’à 10 fois plus élevée que la 4G.

Un meilleur temps de réponse

Avec une latence réduite, les recherches s’affichent plus vite.

Une meilleure connectivité

Avec un Forfait 5G, plusieurs utilisateurs peuvent se connecter en simultané sans qu’il n’y ait d’impact sur leur connexion.

Comment savoir si un smartphone ou un iPhone est compatible 5G ?

La plupart des grands constructeurs commercialisent d’ores et déjà des téléphones compatibles avec la 5G. Mais la majorité des téléphones que possèdent les Français à l’heure actuelle ne sont pas compatibles avec la 5G. Ils vont donc devoir s’équiper d’un nouvel appareil !

SFR a sélectionné pour ses clients plus de 30 références de smartphones et iPhone compatibles 5G. Les smartphones compatibles 5G disposent du filtre « 5G » ou du pictogramme « compatible 5G » également présent à côté des visuels des téléphones.

Par exemple, les derniers Samsung Galaxy S20 et Note 20 existent en version 5G. Les derniers iPhone 12 sont également compatibles 5G ainsi que des Xiaomi et Oppo.

Au niveau des iPhones, les iPhones 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont compatibles 5G. Il faut néanmoins effectuer la mise à jour iOS.

Quels sont les autres pays qui ont lancé la 5G ?

C’est en Corée du Sud que la 5G est la plus déployée et la mieux commercialisée. Ses fréquences sont similaires à l’Europe. Les Etats-Unis l’ont aussi lancée, mais les bande fréquences ne sont pas les mêmes qu’en Europe. La Suisse, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie ont devancé la France.

Quels sont les futurs domaines d’utilisation de la 5G ?

Les loisirs sont loin d’être les seuls domaines où la 5G sera appréciée et utile.

Dans le domaine de la santé, la 5G pourrait servir pour gérer les équipements médicaux dans l’hôpital, pour la télémédecine, ou encore pour prévenir des maladies chroniques. Dans le domaine des transports, elle pourrait être utilisée pour les navettes autonomes, pour gérer du trafic de véhicules, ou pour piloter à distance des véhicules pour des interventions en zone sensible.