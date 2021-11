OWC Accelsior 8M2 : une carte d’extension pour ajouter jusqu’à 8 SSD M.2. NVMe

L’Accelsior 8M2 est le nouveau bébé du fabricant OWC. C’est une solution de stockage haut de gamme qui devrait intéresser les amateurs de stockage et de performances.

En effet, l’Accelsior 8M2 se présente sous la forme d’une carte d’extension PCI Epxress 4.0 16x qui mesure 32,5 cm de long sur 12;7 cm de large et 2,2 cm d’épaisseur. Sur celle-ci on trouve 8 emplacements M.2. NVMe. Il est donc possible d’installer sur la carte jusqu’à 8 SSD au format M.2. NVMe PCIe 4x.

L’Accelsior 8M2 est équipé d’un contrôleur PCI Express 4.0 Broadcom PEX88048 tandis que 8 contrôleurs Phison E12 permettent de gérer les SSD installés sur la carte. A noter que les SSD peuvent être configurés en RAID afin d’offrir un espace de stockage important pouvant aller jusqu’à 64 To (via 8 SSD de 8 To chacun).

Les SSD sont refroidis par un disspateur en aluminium assez imposant qui recouvre l’ensemble de la carte fille. Un ventilateur est également présent afin d’extraire la chaleur.

En terme de performances, l’Accelsior 8M2 est un petit bolide qui peut atteindre jusqu’à 27.000 Mo/s. Des taux de transferts très élevés qui destinent donc un tel équipement aux stations de travail et aux professionnels.

Le prix de la carte n’est pas connu pour l’instant, mais nul doute que le tarif sera assez élevé pour la carte seule. Et le prix de la carte + 8 SSD de 8 To n’en parlons même pas….