BenQ lance un moniteur 34″ pour les gamers (WQHD, 144 Hz, 1 ms)

Non content de proposer depuis peu un nouvel écran gaming de 32 pouces (qui porte le nom de MOBIUZ EX3210U) BenQ vient également de dévoiler une version 34 pouces de son produit à destination des joueurs.

Le MOBIUZ EX3410R reprend grosso modo le design et une partie des spécifications techniques du modèle 32″. Mais il se différencie sur plusieurs points. Exit la dalle IPS puisque le EX3410R arbore à présent une dalle VA avec rétro éclairage LED.

Le MOBIUZ EX3410R est un écran incurvé (1000R) au ratio 21:9 qui gère une définition WQHD de 3.840 x 2.160 pixels. L’engin offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms (MRPT) afin de satisfaire les joueurs. Son niveau de contraste est de 3000:1 tandis que sa luminosité est de 350 cd/m². Ses angles de vision sont de 178/178°.

Le EX3410R prend en charge les technologies AMD FreeSync Premium Pro, HDR 10 et et VESA DisplayHDR 400. Comme la majorité des moniteurs récents, il support aussi différentes technologies afin de réduire la fatigue visuelle contre les scintillements, les émissions de lumière bleue, etc..

Au niveau de la connectique, le moniteur propose deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et deux ports USB 3.0 On trouve aussi un hub avec 4 ports USB et un prise jack pour le casque. Des enceintes et une prise jack (pour le casque) sont également de la partie. A noter aussi la présence d’une télécommande

Le MOBIUZ EX3410R est annoncé en France au prix de 899€.