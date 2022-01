BenQ dévoile un écran 32″ gaming bien équipé (4K, 144 Hz, 1 ms)

BenQ étoffe sa gamme de moniteurs avec le MOBIUZ EX3210U, un écran 32 pouces à destination des gamers. L’écran dispose d’une dalle IPS avec rétro éclairage à LED. Il supporte une définition 4K / Ultra HD de 3.840 x 2.160 pixels.

L’écran supporte les technologies AMD FreeSync Premium Pro et VESA DisplayHDR 600.

La bonne nouvelle c’est que l’appareil supporte un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il offre également un temps de réponse de 1 ms (MRPT), un contraste de 1000:1, une luminosité de 30 cd/m² et il propose des des angles de vision de 178/178°.

Sa connectique se compose d’un DisplayPort 1.4 et de deux ports HDMI 2.1. On trouve aussi un hub avec 4 ports USB et un prise jack pour le casque. Des enceintes sont également présentes (2 x 2W + woofer 5W) ainsi qu’une télécommande pour poiloter les paramètres de l’écran à distance.

Le MOBIUZ EX3210U est annoncé en France au prix de 1299€.